В Санкт-Петербурге ослабили ограничения из-за коронавируса

Спортивные и физкультурные мероприятия смогут посещать до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.

Другие ранее установленные ограничения продлеваются по 10 марта.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в среду, что требование о соблюдении масочного режима на территории России остаётся в силе. Ранее сообщалось, что в Удмуртии с 12 февраля использование защитных масок будет носить рекомендательный характер, в Чечне также отменили обязательный масочный режим в общественных местах.

