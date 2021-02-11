В Санкт-Петербурге ослабили ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге продолжают смягчать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

12 февраля откроются фуд-корты, при условии обслуживания не более 50 процентов столов. Заполняемость залов кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов разрешено увеличить с 50 до 75 процентов.

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Спортивные и физкультурные мероприятия смогут посещать до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.

Другие ранее установленные ограничения продлеваются по 10 марта.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в среду, что требование о соблюдении масочного режима на территории России остаётся в силе. Ранее сообщалось, что в Удмуртии с 12 февраля использование защитных масок будет носить рекомендательный характер, в Чечне также отменили обязательный масочный режим в общественных местах.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусСанкт-Петербург
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