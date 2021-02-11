В Санкт-Петербурге ослабили ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге продолжают смягчать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
12 февраля откроются фуд-корты, при условии обслуживания не более 50 процентов столов. Заполняемость залов кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов разрешено увеличить с 50 до 75 процентов.
Спортивные и физкультурные мероприятия смогут посещать до 75 процентов зрителей, но не более 25 тысяч человек.
Другие ранее установленные ограничения продлеваются по 10 марта.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в среду, что требование о соблюдении масочного режима на территории России остаётся в силе. Ранее сообщалось, что в Удмуртии с 12 февраля использование защитных масок будет носить рекомендательный характер, в Чечне также отменили обязательный масочный режим в общественных местах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+14 494 / сут.
Умерли
78 134+536 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+22 575 / сут.
- Синоптики предупредили о возвращении аномальных морозов
- Миллиардер Игорь Рыбаков призвал не брать квартиру в ипотеку
- В США эвакуировали трех человек, проживших на необитаемом острове больше месяца
- В Санкт-Петербурге ослабили ограничения из-за коронавируса
- Признанное иноагентом «Радио Свобода» отказывается платить штрафы за отсутствие маркировки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru