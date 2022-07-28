Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцины «Пентаксим»

В России детская вакцина «Пентаксим», применяемая для профилактики полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка имеется в достаточном количестве заявили в пресс-службе Росздравнадзора.

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В ведомстве отметили, что в ряде Telegram-каналов появилась информация о дефиците детских вакцин в Москве, в частности, утверждалось, что запасов «Пентаксима» хватит лишь на 14 дней.

Ранее в Росздравнадзоре сообщили, что в стране нет проблем с поставками зарубежного медоборудования.

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Фото: sobyanin.ru
ТЕГИ:РоссияДефицитРосздравнадзорВакцина
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