В России завершился доклинический этап создания нового лекарства от болезни Альцгеймера

За основу взяли вещество пиперазин, которое усиливает связь между нейронами. Новый препарат делают в Санкт-Петербурге, испытания на животных проходят успешно, их организм активно реагирует на нервные клетки.



Ученые считают, что лекарство будет полезно при первых симптомах Альцгеймера. Препарат может сильно замедлить процессы нейродегенерации.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН заявил, что российские ученые много лет разрабатывали препарат от аллергии без природного аллергена, вакцина станет новым классом препаратов во всем мире, но действовать будет постепенно.

