Путин: Врачи рекомендуют выбирать российские вакцины от гриппа
Прививку от гриппа лучше делать российскими препаратами. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Комментируя доклад главы Минздрава Михаила Мурашко о ходе прививочной кампании, он указал, что речь идёт о рекомендациях ЦКБ.
«Врачи ЦКБ, где я прохожу всякие обследования регулярно, рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом», - сказал глава государства.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ придется на конец декабря - начало января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru