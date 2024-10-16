Путин: Врачи рекомендуют выбирать российские вакцины от гриппа

Прививку от гриппа лучше делать российскими препаратами. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Комментируя доклад главы Минздрава Михаила Мурашко о ходе прививочной кампании, он указал, что речь идёт о рекомендациях ЦКБ.

«Врачи ЦКБ, где я прохожу всякие обследования регулярно, рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом», - сказал глава государства.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ придется на конец декабря - начало января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
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