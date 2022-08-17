В России зарегистрирована первая вакцина для профилактики гепатита В
Вакцина для профилактики гепатита В «Сай-Би-Вак» стала первой зарегистрированной в России. Она разработана в компании «Фармсинтез», которая относится к «Роснано».
По словам гендиректора «Фармсинтеза» Ефима Прилежаева, «Сай-Би-Вак» обеспечивает формирование более мощного противовирусного иммунитета. Проведенные исследования доказали, что вакцина вдвое снижает вероятность заболевания острым и хроническим гепатитом В. После вакцинации «Сай-Би-Ваком» участники исследования имели в 5,5 раз больше защитных антител, чем вакцинированные другим препаратом. При вакцинации новым препаратом пациенты с ослабленным иммунитетом получат возможность оставаться здоровыми даже при высоких рисках инфицирования.
По предварительным оценкам, спрос на вакцину для профилактики гепатита В может составить более 300 тысяч доз в год. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе «Роснано», препарат появится у инфекционистов до конца текущего года. Пилотная поставка препарата составит 80 000 доз.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал не забывать о существовании гриппа и рассказал о новой вакцине.
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