В России зарегистрирована первая вакцина для профилактики гепатита В

Вакцина для профилактики гепатита В «Сай-Би-Вак» стала первой зарегистрированной в России. Она разработана в компании «Фармсинтез», которая относится к «Роснано».

По словам гендиректора «Фармсинтеза» Ефима Прилежаева, «Сай-Би-Вак» обеспечивает формирование более мощного противовирусного иммунитета. Проведенные исследования доказали, что вакцина вдвое снижает вероятность заболевания острым и хроническим гепатитом В. После вакцинации «Сай-Би-Ваком» участники исследования имели в 5,5 раз больше защитных антител, чем вакцинированные другим препаратом. При вакцинации новым препаратом пациенты с ослабленным иммунитетом получат возможность оставаться здоровыми даже при высоких рисках инфицирования.