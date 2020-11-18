В России зарегистрирован новый рекорд по смертям от COVID-19
В России в течение минувших суток скончались 456 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Таковы данные оперативного штаба. Сутками ранее сообщалось о 442 умерших.
Кроме того, выявлено 20 985 новых случаев коронавирусной инфекции, передает RT.
Москва удерживает лидерство среди регионов по числу выявленных случаев заражения - 4174 за сутки. В Санкт-Петербурге зафиксировано 2215 инфицированных, а в Подмосковье - 864, пишет «Свободная пресса».
Главный терапевт Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина ранее заявила, что на врачебные назначения антибактериальных препаратов для пациентов с коронавирусом следует обратить особое внимание, сообщает РЕН ТВ. По словам специалиста, антибиотики не подходят для лечения вирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru