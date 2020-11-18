Эксперт назвал сроки стабилизации пандемии COVID-19 в России
Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться через месяц и полтора. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» главный врач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.
Он добавил, что к концу февраля количество выявляемых случаев коронавируса будет снижаться. К лету число новых случаев будет на постоянном уровне 5-7 тысяч человек.
Тимаков отметил, что ситуация в стране, несмотря на большое число диагностированных с COVID-19, не является катастрофической. При этом не все регионы готовы предоставить достаточное количество медицинских ресурсов для борьбы с вирусом. Он подчеркнул, что в дальних регионах врачи с трудом справляются с задачей по отслежитванию контактов заболевших с другими людьми.
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