В России зарегистрировали первый экспресс-тест для привившихся от коронавируса

Первый в России экспресс-тест для выявления в крови пациента антител после иммунизации от коронавируса был зарегистрирован компанией «Авивир» (резидент «Сколково») совместно с компаний «Рапид Био».

Для проведения теста необходима капля крови, результат станет известен уже через 15 минут, а его достоверность составит 96%, сообщает РБК. В «Сколково» отметили также, что набор реагентов теста прежде всего подобран под вакцину «Спутник V».

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По словам сооснователя «Рапид Био» Семена Покацкого, тест полезен как перед вакцинацией, так и после, его можно использовать для контроля выработанного иммунитета. Сообщается, что пройти тестирование можно будет и в домашних условиях.

Ранее Турция одобрила производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:Иммунитет КоронавирусВакцинация
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