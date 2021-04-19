В России зарегистрировали первый экспресс-тест для привившихся от коронавируса

Первый в России экспресс-тест для выявления в крови пациента антител после иммунизации от коронавируса был зарегистрирован компанией «Авивир» (резидент «Сколково») совместно с компаний «Рапид Био».

Для проведения теста необходима капля крови, результат станет известен уже через 15 минут, а его достоверность составит 96%, сообщает РБК. В «Сколково» отметили также, что набор реагентов теста прежде всего подобран под вакцину «Спутник V».