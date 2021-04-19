Турция одобрила производство «Спутника V»

Опубликован рейтинг регионов по социально-экономическому в 2020 году Электронные паспорта россиян будут содержать биометрические данные Накопленный в пандемию рекордный избыток нефти почти исчерпан Власти Великобритании введут закон для защиты от "враждебных государств" Андрей Рублев занял седьмое место в рейтинге АТР