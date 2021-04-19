Турция одобрила производство «Спутника V»

Турция одобрила производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», заявил член научного совета по коронавирусу Афшин Эмре Кайыпмаз.

«В Турции проводились токсикологические испытания вакцины, и компания, которая сделала запрос на ее производство, получила разрешение», — приводит слова Кайыпмаза газета Yeni Safak. Стоимость «Спутника V» в Турции составит примерно 10 долларов.

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Сейчас в Турцию поставляется китайская вакцина «Синовак», стоимость которой составляет около 10-11 долларов. Несмотря на то, что цены на российскую и китайскую вакцины эквиваленты, производство «Спутника V» внутри страны позволит устранить внешнюю зависимость, утверждает Кайыпмаз.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:РоссияВакцинаТурция
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