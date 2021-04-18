Стало известно о переговорах Минздрава для внесения «Спутника V» в список ВОЗ
Вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть включена в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях. Соответствующие переговоры о завершении процедуры включения препарата ведет Минздрав, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Специальном заседании Экономического и cоциального совета ООН «Вакцина для всех».
«Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов воз, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения»,- цитирует Мурашко РИА Новости.
Напомним, Россия первой в мире в августе 2020 года зарегистрировала вакцину для профилактики COVID-19 под названием «Спутник V». Об эффективности препарата на уровне 91,6% заявили авторы ведущего медицинского журнала The Lancet. Российский препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. «Спутник V» занимает второе место в мире по числу полученных одобрений государственных регуляторов.
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