В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса
В России зарегистрировал новую вакцину от COVID-19, разработанную в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Об этом сообщает Минздрав РФ.
В ведомстве указали, что речь идёт о препарате «Гам-VLP-мультивак» на основе вирусоподобных частиц, которая была получена биотехнологическим путем, без использования патогенного для человека вируса SARS-CoV-2.
«Это рекомбинантные препараты нового поколения, которые обеспечивают более безопасную альтернативу «живым» вакцинам на основе вирусов», - говорится в сообщении.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что онковакцину, которая была разработана агентством, планируется начать применять в 2025 году, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru