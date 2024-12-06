В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса

В России зарегистрировал новую вакцину от COVID-19, разработанную в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Об этом сообщает Минздрав РФ.

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В ведомстве указали, что речь идёт о препарате «Гам-VLP-мультивак» на основе вирусоподобных частиц, которая была получена биотехнологическим путем, без использования патогенного для человека вируса SARS-CoV-2.

«Это рекомбинантные препараты нового поколения, которые обеспечивают более безопасную альтернативу «живым» вакцинам на основе вирусов», - говорится в сообщении.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что онковакцину, которая была разработана агентством, планируется начать применять в 2025 году, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:МинздравКоронавирусВакцина

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