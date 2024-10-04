Бюджетный препарат для профилактики ВИЧ станет доступным в 120 странах

Доступный препарат для профилактики ВИЧ ленакапавир станет продаваться в 120 странах с низким и средним уровнем дохода, сообщает The Guardian.

Компания Gilead Sciences объявила о сделке по производству его непатентованных версий. Это страны Южной Африки и Таиланд. Эксперты считают, что сделка «обходит стороной» многие страны с высоким бременем ВИЧ, особенно в Латинской Америке, и призвали к прозрачности в отношении точного ценообразования.

Препарат от ВИЧ может стоить всего $40 в год для каждого пациента.

Ранее стало известно, что специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием двух новых вакцин для борьбы с ВИЧ-инфекцией: «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

