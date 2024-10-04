Бюджетный препарат для профилактики ВИЧ станет доступным в 120 странах
Доступный препарат для профилактики ВИЧ ленакапавир станет продаваться в 120 странах с низким и средним уровнем дохода, сообщает The Guardian.
Компания Gilead Sciences объявила о сделке по производству его непатентованных версий. Это страны Южной Африки и Таиланд. Эксперты считают, что сделка «обходит стороной» многие страны с высоким бременем ВИЧ, особенно в Латинской Америке, и призвали к прозрачности в отношении точного ценообразования.
Препарат от ВИЧ может стоить всего $40 в год для каждого пациента.
Ранее стало известно, что специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием двух новых вакцин для борьбы с ВИЧ-инфекцией: «КомбиМаб-1» и «КомбиМаб-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США считают вовлечением в войну уничтожение Западом ракет над Украиной
- Бюджетный препарат для профилактики ВИЧ станет доступным в 120 странах
- СМИ: Telegram стал чаще раскрывать властям Франции IP-адреса пользователей
- Минск назвал бесперспективным обращение Литвы в МУС по поводу Лукашенко
- YouTube увеличит максимальную продолжительность Shorts
- Иран ответит странам, помогающим Израилю
- Кандидат на пост еврокомиссара по обороне призвал ЕС готовиться к войне с РФ
- Пентагон опроверг обвинения Зеленского в задержке поставок ракет для Украины
- СМИ: Директор «Ленкома» Марк Варшавер госпитализирован с пневмонией
- СМИ: Состояние здоровья Трампа вызывает обеспокоенность экспертов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru