В России зафиксировано 17 594 новых случаев COVID-19
23 июня 202111:23
За сутки в России выявлено 17 594 новых случаев коронавируса. В результате число зараженных с начала пандемии увеличилось до 5 368 513. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Умерли за сутки 548 пациентов с COVID-19, выписаны 12 660.
Больше всего новых заразившихся за последние сутки зафиксировано в Москве - 6534. Далее следуют Московская область (2323) и Санкт-Петербург (1092), пишет «Свободная пресса».
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Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
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23 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru