В России зафиксировано 17 594 новых случаев COVID-19

За сутки в России выявлено 17 594 новых случаев коронавируса. В результате число зараженных с начала пандемии увеличилось до 5 368 513. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Умерли за сутки 548 пациентов с COVID-19, выписаны 12 660.

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Больше всего новых заразившихся за последние сутки зафиксировано в Москве - 6534. Далее следуют Московская область (2323) и Санкт-Петербург (1092), пишет «Свободная пресса».


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПандемияКоронавирус
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