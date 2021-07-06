В России зафиксирована самая высокая смертность от COVID-19 с начала пандемии
Смертность от коронавирусной инфекции в РФ достигла максимального значения за все время с начала пандемии. За минувшие сутки умерли 737 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
За весь период пандемии скончались по меньшей мере 139 316 человек.
В Москве за минувшие сутки умерли 114 человека, в Санкт-Петербурге - 99, в Иркутской области – 33, пишет «Свободная пресса».
Ранее главный врач городской инфекционной больницы Калининграда и депутат региональной областной Думы Ольга Краснова рассказала, когда коронавирус уйдет, передает РИА ФАН.
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