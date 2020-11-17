В России зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса за сутки

За последние сутки в России умерли 442 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Количество зараженных увеличилось на 22 410 человек, передает RT. Таким образом, всего заболевших в начала пандемии приближается к 2-м миллионам человек - 1 971 013.