В России зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса за сутки
За последние сутки в России умерли 442 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Количество зараженных увеличилось на 22 410 человек, передает RT. Таким образом, всего заболевших в начала пандемии приближается к 2-м миллионам человек - 1 971 013.
За сутки выписаны 22 055 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
Больше всего за сутки было выявлено случаев коронавируса в Москве — 5882, Санкт-Петербурге — 2130, Подмосковье — 839.
В мире за сутки от COVID-19 скончались почти 8 тысяч человек, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Pfizer рассмотрит возможность регистрации своей вакцины от COVID-19 в России
- В Сибири появился коронавирус-мутант
- В детских центрах Чечни изображения героев американских комиксов заменят на чеченских
- В Москве простятся с Арменом Джигарханяном
- В Москве в выходные пройдут ледяные дожди
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru