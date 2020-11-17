В России зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса за сутки

За последние сутки в России умерли 442 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Количество зараженных увеличилось на 22 410 человек, передает RT. Таким образом, всего заболевших в начала пандемии приближается к 2-м миллионам человек - 1 971 013.

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За сутки выписаны 22 055 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Больше всего за сутки было выявлено случаев коронавируса в Москве — 5882, Санкт-Петербурге — 2130, Подмосковье — 839.

В мире за сутки от COVID-19 скончались почти 8 тысяч человек, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
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