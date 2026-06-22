Стоматолог заявил, что у хорошей клиники должны быть и плохие отзывы
Михаил Агами раскрыл НСН, что одни положительные отзывы еще не говорят о том, что в клинике все хорошо, как правило, их пишет сама клиника.
У хорошей клиники должно быть немного негативных отзывов, потому что это признак того, что она хорошо работает, и ей пишут живые люди. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.
«Сейчас любой через нейросеть может взять и сгенерировать претензию. Человек может не соблюдать рекомендации после операции, пойти и съесть, условно, шаурму, а потом прийти с претензией. Если вы везде видите однотипные отзывы, что все великолепно, такого тоже не может быть. Всегда есть недовольные. Наоборот, стоит обращать внимание на те клиники, где есть немного негативных отзывов. Это является признаком, что эта клиника действительно хорошо работает, потому что очень часто эти хвалебные отзывы пишет сама клиника», - рассказал он.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил НСН, что возбуждения уголовного дела за причинение вреда здоровью после пластической или косметологической процедуры можно добиться только в случае причинения тяжкого вреда или смерти.
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