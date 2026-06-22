Под аренду: Почему стоматологи «серого» рынка не отвечают за плохие услуги

Михаил Агами раскрыл НСН, что в России стоматолог может арендовывать кабинет и не нести никакой ответственности за свои ошибки в работе.

Во всем мире страховые компании защищают пациента и врача, а в России на сером рынке врач потом не несет никакой ответственности за нанесенный вред. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.

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«У стоматологов есть как раз такая проблема, что на сером рынке очень много стоматологов работают под аренду: просто снимают кабинет, пациент приходит к конкретному врачу, а тот не несет никакой ответственности. Он может потом переехать и все. Во всем мире существуют страховые компании, которые страхуют врача и пациента. Если вдруг возникают какие-то иски, врачу просто не продлевают лицензию. Эта система сама очищает от неспециалистов: одна, две, четыре ошибки - все, лицензия больше не продлевается, врач идет на переаттестацию», - рассказал он.

Ранее Михаил Агами в пресс-центре НСН заявил, что не стоит слепо доверять рекламе стоматологических и бьюти-клиник в соцсетях и от блогеров, важно изучать портфолио и кейсы конкретного врача.

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ФОТО: ТАСС / Александр Река
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