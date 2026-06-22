Подвал и реплики? Россиянам раскрыли, почему скидки в стоматологии опасны
Михаил Агами заявил НСН, что акции и скидки в стоматологических услугах недопустимы, так как они не берутся из воздуха.
Стоматология не может просто так понизить цены, значит, она это сделает за счет некачественных материалов или непрофессиональных врачей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами.
«Акции в принципе обесценивают наши услуги, и вообще, я считаю, что стоматология уже превратилась в какие-то маникюрные дела. Пациент должен всегда спрашивать себя, а за счет чего ему понизили цены? За счет зарплаты врача? Хороший врач, который учился 8 лет и объездил полмира, не будет продавать себя за копейки. Низкая цена за счет материала? Невозможно просто так снизить цену. Хорошие материалы везде стоят одинаково. Значит используются реплики, или лаборатория находится где-то в подвале, что опасно», - рассказал он.
Ранее Михаил Агами раскрыл в пресс-центре НСН, что не стоит слепо доверять рекламе стоматологических и бьюти-клиник в соцсетях и от блогеров, важно изучать портфолио и кейсы конкретного врача.
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