В Госдуме раскритиковали идею Зюганова изъять вклады
Слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова об изъятии вкладов граждан и средств бизнеса из банков с целью пополнения бюджета является провокацией. Об этом в интервью RTVI заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
По его мнению, выступать с такими инициативами безответственно, и политик такого уровня, как Зюганов, «не имеет права такие заявления делать».
«Это только враги могут такие заявления делать. Вот с Украины запускают провокации, с Запада запускают. А если наши политики такого уровня такие бредни несут?» — указал парламентарий.
Аксаков добавил, что в случае принятия решения об изъятии денег граждан и бизнеса «власть сама себе забьет гвоздь в крышку гроба».
Ранее Зюганов на съезде КПРФ заявил, что в банках находятся 130 трлн рублей граждан и предприятий, но они не работают на экономику, а «лежат и обогащают банкиров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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