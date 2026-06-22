В Госдуме раскритиковали идею Зюганова изъять вклады

По его мнению, выступать с такими инициативами безответственно, и политик такого уровня, как Зюганов, «не имеет права такие заявления делать».

«Это только враги могут такие заявления делать. Вот с Украины запускают провокации, с Запада запускают. А если наши политики такого уровня такие бредни несут?» — указал парламентарий.

Аксаков добавил, что в случае принятия решения об изъятии денег граждан и бизнеса «власть сама себе забьет гвоздь в крышку гроба».

Ранее Зюганов на съезде КПРФ заявил, что в банках находятся 130 трлн рублей граждан и предприятий, но они не работают на экономику, а «лежат и обогащают банкиров», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

