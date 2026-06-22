Россиянам объяснили, как часто можно делать МРТ без вреда для здоровья

По его словам, пациент может делать МРТ так часто, как этого требуют стоящие перед ним задачи. Например, прошедшие лечение онкологические больные «могут выполнять процедуру раз в два месяца».

«Группы контроля, скажем, с фоновой патологией и предопухолевыми заболеваниями смотрятся раз в полгода», — указал Черемушкин.

Ранее в Минздраве РФ разрешили проходить МРТ без направления врача с 1 сентября 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

