Россиянам объяснили, как часто можно делать МРТ без вреда для здоровья
Магнитно-резонансная томография (МРТ) не несет лучевой нагрузки на организм и поэтому более безопасна, нежели компьютерная томография, то есть рентгеновские исследования. Об этом NEWS.ru заявил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
По его словам, пациент может делать МРТ так часто, как этого требуют стоящие перед ним задачи. Например, прошедшие лечение онкологические больные «могут выполнять процедуру раз в два месяца».
«Группы контроля, скажем, с фоновой патологией и предопухолевыми заболеваниями смотрятся раз в полгода», — указал Черемушкин.
Ранее в Минздраве РФ разрешили проходить МРТ без направления врача с 1 сентября 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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