Россиянам объяснили, как часто можно делать МРТ без вреда для здоровья

Магнитно-резонансная томография (МРТ) не несет лучевой нагрузки на организм и поэтому более безопасна, нежели компьютерная томография, то есть рентгеновские исследования. Об этом NEWS.ru заявил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

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По его словам, пациент может делать МРТ так часто, как этого требуют стоящие перед ним задачи. Например, прошедшие лечение онкологические больные «могут выполнять процедуру раз в два месяца».

«Группы контроля, скажем, с фоновой патологией и предопухолевыми заболеваниями смотрятся раз в полгода», — указал Черемушкин.

Ранее в Минздраве РФ разрешили проходить МРТ без направления врача с 1 сентября 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН/Александрова Анастасия
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