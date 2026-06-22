В Госдуме объяснили введение в школах изучение арабского языка

По его словам, изучение в российских школах иностиранных языков корректируется с учётом геополитической ситуации, а укрепление отношений Москвы с арабскими странами — «одно из направлений внешней политики».

«И если ребята, которые будут изучать арабский в школе, потом пойдут на специалистов, скажем, в области внешнеэкономических отношений либо на переводчиков, то, наверное, это будет полезно», — отметил парламентарий.

Смолин добавил, что успех нововведения будет напрямую зависеть от квалификации от преподавателей.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило программу, согласно которой российские школьники начнут изучать арабский язык с 1 сентября, пишут «Известия».

