Жителей Санкт-Петербурга призвали не скупать антибиотики, как гречку

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил ажиотажный спрос на ряд лекарств, из-за чего образовался дефицит, сообщил он в эфире «Радио России — Санкт-Петербург».

Как уверяет глава города, дефицита не было бы, если бы люди не скупали антибиотики, как гречку. «Петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств»,— сказал Беглов. Он отметил, что система здравоохранения функционирует в рабочем режиме.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что приём антибактериальных препаратов без назначения врача, в том числе при COVID-19, несёт колосcальные риски для здоровья.

По словам главы Минздрава, подобная терапия уже «из разряда тяжелой артиллерии», и самостоятельное назначение такого лечения «категорически не приветствуется».

