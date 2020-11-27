Новый рекорд по заболевшим COVID-19 установлен в России

В России за минувшие сутки зарегистрировано 27 543 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Таковы данные оперативного штаба. Это рекорд в начала пандемии.

Умерли почти 500 пациентов - 496 за сутки, передает RT. Излечились и были выписаны за сутки ещё 26 682 пациента, у которых ранее была выявлена инфекция.

Переболевший COVID-19 президент Бразилии отказался от вакцинации

В Москве за сутки выявлено 7918 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало также рекордным значением с начала эпидемии.

В Санкт-Петербурге обнаружен 3687 случай заражения, в Подмосковье - 1058.

Роспотребнадзор на своём сайте сообщил, что в мире по данным на 27 ноября в мире зафиксировано 60 902 421 подтверждённых случаев коронавируса, суточный прирост составил 574 797, пишет «Свободная пресса».




Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры