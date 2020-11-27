Новый рекорд по заболевшим COVID-19 установлен в России
В России за минувшие сутки зарегистрировано 27 543 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Таковы данные оперативного штаба. Это рекорд в начала пандемии.
Умерли почти 500 пациентов - 496 за сутки, передает RT. Излечились и были выписаны за сутки ещё 26 682 пациента, у которых ранее была выявлена инфекция.
В Москве за сутки выявлено 7918 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало также рекордным значением с начала эпидемии.
В Санкт-Петербурге обнаружен 3687 случай заражения, в Подмосковье - 1058.
Роспотребнадзор на своём сайте сообщил, что в мире по данным на 27 ноября в мире зафиксировано 60 902 421 подтверждённых случаев коронавируса, суточный прирост составил 574 797, пишет «Свободная пресса».
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Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru