Фейерверк повредил самолет Delta Air Lines при посадке в Чикаго

По данным авиарегулятора, инцидент произошел вечером 4 июля. Во время снижения воздушного судна командир экипажа доложил диспетчерам, что в самолет попал пиротехнический заряд.

Пилоты услышали громкий взрыв, который, по их предположениям, произошел непосредственно под фюзеляжем. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а лайнер благополучно завершил посадку. Как уточнили в правоохранительных органах, снаряд оставил лишь незначительные повреждения на внешней обшивке воздушного судна. Тем не менее, борт временно отстранили от полетов для проведения тщательной проверки.

Телеканал ABC добавил, что незадолго до ЧП экипаж предупреждали о массовых запусках фейерверков с территорий частных домовладений в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос аэропорта.

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