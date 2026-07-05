СМИ: В России резко вырос спрос на лошадей

По информации Mash, если ранее поиски покупателя на одну лошадь могли затягиваться на два-три месяца, то сейчас клиенты готовы забирать или бронировать сразу по семь-восемь голов.

Основной причиной ажиотажа, по данным Mash, стала сложная ситуация с топливом, ведь в ряде сельских районов содержание и использование лошади обходятся значительно дешевле, чем регулярная заправка и эксплуатация полноприводных автомобилей, таких как УАЗ или «Нива».

Стоимость самих лошадей варьируется от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от породы, возраста и выучки. Расходы на их обслуживание исчисляются десятками тысяч рублей. В частности, закупка сена обойдется в 2–3 тысячи рублей, а дополнительных кормов - в 5 тысяч рублей. Услуги по уходу за копытами включают чистку раз в полтора месяца (около 3 тысяч рублей) и замену подков раз в два месяца (примерно 1 тысяча рублей). Годовое обслуживание у ветеринара оценивается примерно в 6 тысяч рублей.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил сделать «русскую тройку» - скачки на лошадях в упряжке - национальным видом спорта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».