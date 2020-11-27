Переболевший COVID-19 президент Бразилии отказался от вакцинации

Московские врачи за сутки вылечили 6 484 пациента с COVID-19

В электронной медицинской карте москвичей появились новые функции

Сотрудники горячей линии в Москве за два месяца оформили почти 90 тысяч заявок на доставку

Вильфанд: До конца осени погода в столице будет «скучной»

В парках Москвы будет играть специальный зимний плейлист