Переболевший COVID-19 президент Бразилии отказался от вакцинации

Президент Бразилии Жаир Болсонару, переболевший коронавирусом и отрицающий его опасность, заявил, что не будет прививаться от COVID-19.

В видеообращении, которое транслировалось в соцсетях, глава государства заявил, что не собирается прививаться и это «его право», передает «Интерфакс».

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Болсонару также заявил, что в стране не будет проводиться всеобщая вакцинация. Кроме того, президент выразил сомнение в эффективности ношения масок против коронавируса.

Ранее президент Бразилии, наиболее пострадавший от коронавируса страны, не носил маску и не соблюдал социальную дистанцию, он заявлял, что ковид не опасен. В результате сам заразился этой инфекцией, но своего мнения не поменял.

Между тем Российский фонд прямых инвестиций и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии более 100 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V», передает RT.

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Фото: facebook.com/jairmessias.bolsonaro
ТЕГИ:КоронавирусПрезидентБразилия
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