Переболевший COVID-19 президент Бразилии отказался от вакцинации
Президент Бразилии Жаир Болсонару, переболевший коронавирусом и отрицающий его опасность, заявил, что не будет прививаться от COVID-19.
В видеообращении, которое транслировалось в соцсетях, глава государства заявил, что не собирается прививаться и это «его право», передает «Интерфакс».
Болсонару также заявил, что в стране не будет проводиться всеобщая вакцинация. Кроме того, президент выразил сомнение в эффективности ношения масок против коронавируса.
Ранее президент Бразилии, наиболее пострадавший от коронавируса страны, не носил маску и не соблюдал социальную дистанцию, он заявлял, что ковид не опасен. В результате сам заразился этой инфекцией, но своего мнения не поменял.
Между тем Российский фонд прямых инвестиций и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии более 100 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V», передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Новый рекорд по заболевшим COVID-19 установлен в России
- Переболевший COVID-19 президент Бразилии отказался от вакцинации
- Садыр Жапаров выступил против лишения официального статуса русского языка в Киргизии
- СК запросиол арест экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко по деле о злоупотреблении полномочиями
- Адвоката экс-премьера Дагестана приговорили к шести годам колонии за принуждение к даче показаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru