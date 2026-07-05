Шарль Леклер из «Феррари» выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер одержал победу на девятом этапе чемпионата мира «Формулы-1» - Гран-при Великобритании, прошедшем на легендарной трассе «Сильверстоун».
Вторую строчку на подиуме занял гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, а замкнул тройку лучших напарник Леклера по «Скудерии» Льюис Хэмилтон.
Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», был вынужден досрочно завершить заезд, вылетев на гравий на 48-м круге.
Серьезные проблемы возникли у лидера текущего сезона Кими Антонелли из «Мерседеса». Итальянец, шедший на втором месте, столкнулся с техническими неполадками болида на 42-м круге, что вынудило его дважды посетить боксы. Изначально он финишировал девятым, однако последующий штраф за нарушение границ трассы отбросил его на 16-ю позицию, лишив заработанных очков.
После этапа в Великобритании расклад в личном зачете остался прежним. Кими Антонелли лидирует с солидным отрывом (179 очков). На 2-м и 3-м месте расположились Джордж Расселл (154 очка) и Льюис Хэмилтон (147 очков) соответственно.
В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Мерседес» (333 очка). Вторую и третью позиции делят «Феррари» (255) и «Макларен» (179).
Следующий этап сезона - Гран-при Бельгии - пройдет с 17 по 19 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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