Шарль Леклер из «Феррари» выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Вторую строчку на подиуме занял гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, а замкнул тройку лучших напарник Леклера по «Скудерии» Льюис Хэмилтон.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», был вынужден досрочно завершить заезд, вылетев на гравий на 48-м круге.

Серьезные проблемы возникли у лидера текущего сезона Кими Антонелли из «Мерседеса». Итальянец, шедший на втором месте, столкнулся с техническими неполадками болида на 42-м круге, что вынудило его дважды посетить боксы. Изначально он финишировал девятым, однако последующий штраф за нарушение границ трассы отбросил его на 16-ю позицию, лишив заработанных очков.

После этапа в Великобритании расклад в личном зачете остался прежним. Кими Антонелли лидирует с солидным отрывом (179 очков). На 2-м и 3-м месте расположились Джордж Расселл (154 очка) и Льюис Хэмилтон (147 очков) соответственно.

В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Мерседес» (333 очка). Вторую и третью позиции делят «Феррари» (255) и «Макларен» (179).

Следующий этап сезона - Гран-при Бельгии - пройдет с 17 по 19 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».