Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 116 украинских БПЛА

Средства ПВО за 12 часов 5 июля уничтожили 116 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областями, Московским регионом и Крымом.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 июля силы ПВО сбили 71 дрон ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиУкраинаРоссия

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