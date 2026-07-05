Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 116 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 5 июля уничтожили 116 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областями, Московским регионом и Крымом.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 июля силы ПВО сбили 71 дрон ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФИФА разрешила лучшему бомбардиру сборной США сыграть с Бельгией на ЧМ-2026
- Шесть человек ранены в результате атаки дрона ВСУ в Запорожской области
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 116 украинских БПЛА
- Фейерверк повредил самолет Delta Air Lines при посадке в Чикаго
- СМИ: В России резко вырос спрос на лошадей
- Шарль Леклер из «Феррари» выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
- СМИ: Секретные документы британского Минобороны нашли на свалке
- Минздрав РФ обновит правила для доноров крови с 2027 года
- 16 человек эвакуируют из застрявших кабинок канатной дороги в Нижнем Новгороде
- В Анкаре раскрыли главные темы предстоящего саммита НАТО