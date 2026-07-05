Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 116 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областями, Московским регионом и Крымом.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 июля силы ПВО сбили 71 дрон ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

