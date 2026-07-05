СМИ: Секретные документы британского Минобороны нашли на свалке
Секретные документы Министерства обороны Великобритании были обнаружены на мусорной свалке вблизи крупнейшего армейского гарнизона страны. Об этом сообщает The Sun on Sunday.
По данным издания, инцидент произошел в английском графстве Северный Йоркшир. Случайный прохожий нашел бумаги на муниципальной свалке, расположенной всего в четырех километрах от гарнизона Кэттерик. На этой базе, являющейся крупнейшей в британской армии, размещены около 13 тысяч военнослужащих.
Как отмечается в публикации, найденные материалы содержали широкий спектр чувствительной информации. В документах фигурировали личные данные военных, сведения о хранении оружия, графики смены караула, а также зафиксированные нарушения правил безопасности и внутренние протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации.
В связи с инцидентом Королевская военная полиция начала служебное расследование. Представитель британской армии, комментируя произошедшее, заявил, что по предварительным данным, среди утерянных бумаг не оказалось совершенно секретных сведений, касающихся оперативной обороны.
Ранее американский генерал Антонио Агуто потерял секретные документы и был замечен пьяным в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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