Минздрав РФ обновит правила для доноров крови с 2027 года
Министерство здравоохранения России подготовило новые требования для доноров, которые вступят в силу 1 января 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.
Согласно документу, перед первой донацией потенциальным донорам разрешат проходить экспресс-тестирование на маркеры инфекций, передающихся при переливании крови (гемотрансмиссивных инфекций).
Существенные изменения коснутся и процесса оформления документов. Так, анкету донора, информированное добровольное согласие, а также разрешение на обработку персональных данных можно будет заполнять в электронном виде и заверять с помощью электронной подписи.
Кроме того, ведомство значительно увеличивает сроки хранения донорской документации. Если ранее анкета и согласия хранились всего пять лет, то с 2027 года эти документы на бумажных носителях будут храниться 30 лет, а в электронных базах данных - 50 лет с момента первой донации.
Ранее депутат ГД Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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