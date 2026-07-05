Минздрав РФ обновит правила для доноров крови с 2027 года

Согласно документу, перед первой донацией потенциальным донорам разрешат проходить экспресс-тестирование на маркеры инфекций, передающихся при переливании крови (гемотрансмиссивных инфекций).

Существенные изменения коснутся и процесса оформления документов. Так, анкету донора, информированное добровольное согласие, а также разрешение на обработку персональных данных можно будет заполнять в электронном виде и заверять с помощью электронной подписи.

Кроме того, ведомство значительно увеличивает сроки хранения донорской документации. Если ранее анкета и согласия хранились всего пять лет, то с 2027 года эти документы на бумажных носителях будут храниться 30 лет, а в электронных базах данных - 50 лет с момента первой донации.



Ранее депутат ГД Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».