16 человек эвакуируют из застрявших кабинок на канатной дороге в Нижнем Новгороде
16 человек эвакуируют из застрявших кабинок на канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород и Бор. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По предварительным данным, движение было прервано из-за неблагоприятных погодных условий. На одной из опор застряли сразу четыре кабинки, внутри которых находятся 16 пассажиров, в том числе четверо детей.
Как уточняет Telegram-канал Mash, людей из первой кабинки уже освободили и спустили на землю, сейчас эвакуируют посетителей из второй.
По данным СМИ, результате инцидента никто не пострадал, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.
В прошлом году при падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке погибли семь монахов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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