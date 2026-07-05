16 человек эвакуируют из застрявших кабинок на канатной дороге в Нижнем Новгороде

По предварительным данным, движение было прервано из-за неблагоприятных погодных условий. На одной из опор застряли сразу четыре кабинки, внутри которых находятся 16 пассажиров, в том числе четверо детей.

Как уточняет Telegram-канал Mash, людей из первой кабинки уже освободили и спустили на землю, сейчас эвакуируют посетителей из второй.



По данным СМИ, результате инцидента никто не пострадал, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

В прошлом году при падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке погибли семь монахов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».