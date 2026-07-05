Шесть человек ранены в результате атаки дрона ВСУ в Запорожской области

Шесть человек ранены в результате атаки дрона ВСУ в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщает региональный Минздрав в своем «Максе».

При атаке БПЛА ВСУ пострадал глава Грайворонского округа Белгородской области

По информации ведомства, все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Врачи диагностировали у них ранения средней степени тяжести.

Медики подчеркнули, что пациентам оказана вся необходимая помощь. В настоящее время состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, угрозы для их жизней нет.

Ранее в результате атаки БПЛА ВСУ был ранен глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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