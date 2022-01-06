В России зафиксировали первые «незавозные» случаи омикрон-штамма
В России омикрон-штамм коронавируса зафиксировали у людей, которые не покидали пределов страны. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко во время заседания штаба ведомства.
Мурашко отметил, что «омикрон» отличается от других штаммов повышенной заразностью и высоким темпом распространения.
В то же время глава Минздрава напомнил, что российские ученые института имени Гамалеи подтвердили эффективность отечественной вакцины «Спутник V». Результаты исследования подтвердили итальянские коллеги, специалисты института Спаланцани.
По словам Мурашко, распространение омикрон-штамма требует от регионов страны принятие серьезных мер.
«Омикрон» впервые обнаружили в конце ноября 2021 года в Южно-Африканской республике. Сейчас этот вариант COVID-19 выявлен почти в 100 странах.
На данный момент в России зафиксировано 103 случая заражения «омикроном».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru