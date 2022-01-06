В России зафиксировали первые «незавозные» случаи омикрон-штамма

В России омикрон-штамм коронавируса зафиксировали у людей, которые не покидали пределов страны. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко во время заседания штаба ведомства.

Мурашко отметил, что «омикрон» отличается от других штаммов повышенной заразностью и высоким темпом распространения.