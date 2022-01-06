Первые случаи заражения «омикроном» выявили в Казахстане
6 января 202216:45
Минздрав Казахстана заявил, что в стране в восьми образцах был обнаружен «омикрон»-штамм коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении уточняется, что, по результатам генотипирования, новый вариант COVID-19 выявили в семи образцах в Алма-Ате и в одном - в Нур-Султане.
Ранее южноафриканские учёные заявили, что летальных случаев после заражения «омикроном» на 75% меньше, чем от других разновидностей коронавируса, сообщают «Невские Новости».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru