Первые случаи заражения «омикроном» выявили в Казахстане

В сообщении уточняется, что, по результатам генотипирования, новый вариант COVID-19 выявили в семи образцах в Алма-Ате и в одном - в Нур-Султане.

Ранее южноафриканские учёные заявили, что летальных случаев после заражения «омикроном» на 75% меньше, чем от других разновидностей коронавируса, сообщают «Невские Новости».