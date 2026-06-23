В России зафиксировали начало сезонного роста случаев сальмонеллеза

Общая эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной, однако специалисты фиксируют начало сезонного роста заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, общий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в настоящее время не превышает среднемноголетних показателей. При этом в надзорном органе обратили внимание на активизацию именно сальмонеллеза и энтеровирусов на фоне наступления теплого времени года.

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В связи с этим в ведомстве подчеркнули важность строгого соблюдения всех санитарных норм и методических рекомендаций. Особое внимание этому вопросу уделяется в разгар летнего сезона, когда значительно возрастают туристические потоки, а дети массово пребывают в организованных коллективах.

Территориальным управлениям Роспотребнадзора поручено усилить мониторинг за опасными инфекциями, которые отдыхающие могут привезти из неблагополучных стран.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал, как не заразиться мелиоидозом в отпуске.

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ФОТО: РИА Новости
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