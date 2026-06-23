В России зафиксировали начало сезонного роста случаев сальмонеллеза

Общая эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной, однако специалисты фиксируют начало сезонного роста заболеваемости сальмонеллезом и энтеровирусными инфекциями. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, общий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в настоящее время не превышает среднемноголетних показателей. При этом в надзорном органе обратили внимание на активизацию именно сальмонеллеза и энтеровирусов на фоне наступления теплого времени года.