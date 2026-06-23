Заразиться мелиоидозом можно через почву и еду, а также через раны, вакцины от инфекции не предусмотрено, но против нее действует целый комплекс мер защиты. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

В России у туристки, вернувшейся из Таиланда, подтвердили заражение мелиоидозом — опасной тропической инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Викулов объяснил, как инфекция попадает в организм человека.

«Мелиоидоз — инфекционное заболевание, которое передается человеку исключительно из окружающей среды, то есть через зараженную почву, воду, еду, пыль, а также через царапины, раны и ожоги. Описаны единичные случаи половой, внутриутробной передачи и при очень тесном контакте, но это скорее исключение. Есть эндемичные регионы: Юго-Восточная Азия, Северная Австралия и тропические страны. Так что Таиланд — не единственная страна, где можно заразиться этой болезнью, но заболевание там действительно встречается. Особенно высокий риск заражения с мая по декабрь. Заразиться можно в рисовых полях, особенно в сельской местности, на фермах, где концентрация возбудителя выше», — сказал Викулов.