Не только в Таиланде: Как не заразиться мелиоидозом в отпуске
Узнать об опасностях, которые поджидают путешественников в экзотических странах, можно при покупке путевки у туроператоров, сказал НСН Георгий Викулов.
Заразиться мелиоидозом можно через почву и еду, а также через раны, вакцины от инфекции не предусмотрено, но против нее действует целый комплекс мер защиты. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
В России у туристки, вернувшейся из Таиланда, подтвердили заражение мелиоидозом — опасной тропической инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Викулов объяснил, как инфекция попадает в организм человека.
«Мелиоидоз — инфекционное заболевание, которое передается человеку исключительно из окружающей среды, то есть через зараженную почву, воду, еду, пыль, а также через царапины, раны и ожоги. Описаны единичные случаи половой, внутриутробной передачи и при очень тесном контакте, но это скорее исключение. Есть эндемичные регионы: Юго-Восточная Азия, Северная Австралия и тропические страны. Так что Таиланд — не единственная страна, где можно заразиться этой болезнью, но заболевание там действительно встречается. Особенно высокий риск заражения с мая по декабрь. Заразиться можно в рисовых полях, особенно в сельской местности, на фермах, где концентрация возбудителя выше», — сказал Викулов.
Собеседник НСН также перечислил способы защиты от заражения.
«Вакцины от этой инфекции не разработано. Важно предотвратить передачу этого возбудителя, преимущественно в эндемичных регионах: не ходить босиком, использовать защитную одежду, правильно обрабатывать раневые поверхности при работе с почвой и сырой водой, не купаться при наличии открытых раневых поверхностей, особенно в пресноводных водоемах. Конечно, очень важно не пить сырую воду — только бутилированную, кипяченую или фильтрованную, отказаться от сомнительного льда, тщательно мыть фрукты и овощи. Особенную опасность заболевание представляет для людей с сахарным диабетом. В некоторых случаях (при земляных работах, пулевых бурях) используются респираторы», — добавил врач.
В заключение Викулов указал на то, что об опасностях в той или иной стране можно узнать у туроператоров.
«Вообще при планировании путешествия нужно понимать: если вы летите в жаркую страну с влажным климатом, субтропический или тропический климат предполагают свои особенности — трансмиссивные инфекции, малярийные комары, возбудители желтой лихорадки, геморрагической лихорадки. Можно поинтересоваться у турфирм, какие опасности есть в той или иной стране, нужно оформлять медицинскую страховку. Также должна быть адекватная комплектация аптеки, от некоторых заболеваний есть вакцины», — подытожил он.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вакцину от лихорадки Западного Нила можно сделать за полгода, пока такой необходимости в России нет. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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