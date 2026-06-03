Роспотребнадзор: Распространение лихорадки денге в России исключено
3 июня 202612:51
Юлия Савченко
Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки денге в России. Об этом заявили журналистам в ведомстве.
Федеральная служба отреагировала на сообщения о случае заражения у россиянки, вернувшейся из Южной Африки.
«Распространение лихорадки денге на территории Российской Федерации исключено», - подчеркнули в ведомстве.
Специалисты ведут мониторинг заболевания.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что заболеть лихорадкой Денге можно только в тропических странах.
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