Роспотребнадзор: Распространение лихорадки денге в России исключено

Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки денге в России. Об этом заявили журналистам в ведомстве.

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Федеральная служба отреагировала на сообщения о случае заражения у россиянки, вернувшейся из Южной Африки.

«Распространение лихорадки денге на территории Российской Федерации исключено», - подчеркнули в ведомстве.

Специалисты ведут мониторинг заболевания.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что заболеть лихорадкой Денге можно только в тропических странах.


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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеРоспотребнадзор

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