В России зафиксировали 11 115 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки зафиксировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таковы данные оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Заразившиеся выявлены в 85 регионах, передает RT.

Врач порекомендовала сделать тест на COVID при симптомах ОРВИ

У 27,2% (3019 человек) заболевание протекает бессимптомно.

Скончались за последние сутки 202 пациента с коронавирусом. Выписали за сутки 6 699 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, во сколько Москве обошлась борьба с коронавирусом, пишет «Свободная пресса».



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