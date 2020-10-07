В России зафиксировали 11 115 новых случаев заражения COVID-19
7 октября 202010:40
В России за сутки зафиксировали 11 115 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таковы данные оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Заразившиеся выявлены в 85 регионах, передает RT.
У 27,2% (3019 человек) заболевание протекает бессимптомно.
Скончались за последние сутки 202 пациента с коронавирусом. Выписали за сутки 6 699 человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, во сколько Москве обошлась борьба с коронавирусом, пишет «Свободная пресса».
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Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
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7 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru