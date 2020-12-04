В России за сутки зарегистрировано 27 403 новых случаев COVID-19

В России в течение суток зарегистрировано 27 403 заразившихся коронавирусом. Умерли 569 пациентов с ковидом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Займитесь вакцинацией! Онищенко о сроках снятия ограничений в Москве

За сутки выписан 28 901 пациент, передает RT.

Больше всего новых заразившихся выявлено в российской столице — 6868, Санкт-Петербурге - 3694. В пятерку лидеров по выявлению новой инфекции также входят Подмосковье, Нижегородская область и Республика Карелия, пишет «Свободная пресса».

Между тем телеведущий доктор Евгений Комаровский предложил модернизировать матрасы, чтобы облегчить участь больных COVID-19, вынужденных лежать на животе, передает РИА ФАН.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтатистикаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры