В России за сутки зарегистрировано 27 403 новых случаев COVID-19

За сутки выписан 28 901 пациент, передает RT.

Больше всего новых заразившихся выявлено в российской столице — 6868, Санкт-Петербурге - 3694. В пятерку лидеров по выявлению новой инфекции также входят Подмосковье, Нижегородская область и Республика Карелия, пишет «Свободная пресса».

Между тем телеведущий доктор Евгений Комаровский предложил модернизировать матрасы, чтобы облегчить участь больных COVID-19, вынужденных лежать на животе, передает РИА ФАН.



