В России за сутки зарегистрировано 27 403 новых случаев COVID-19
В России в течение суток зарегистрировано 27 403 заразившихся коронавирусом. Умерли 569 пациентов с ковидом. Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки выписан 28 901 пациент, передает RT.
Больше всего новых заразившихся выявлено в российской столице — 6868, Санкт-Петербурге - 3694. В пятерку лидеров по выявлению новой инфекции также входят Подмосковье, Нижегородская область и Республика Карелия, пишет «Свободная пресса».
Между тем телеведущий доктор Евгений Комаровский предложил модернизировать матрасы, чтобы облегчить участь больных COVID-19, вынужденных лежать на животе, передает РИА ФАН.
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Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru