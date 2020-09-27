В России за сутки зарегистрировали 7867 новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 7867 новых случаев COVID-19. Всего инфицированных россиян 1 151 438, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7867 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2077 (26,4%) без клинических проявлений», — сказано в сообщении.
В стране за 24 часа умерли 99 человек от последствий коронавирусной инфекции. За все время эпидемии погибли 20 324 пациента.
Вылечились от COVID-19 за минувшие сутки 3068 граждан. Всего выздоровели от коронавируса 943 218 человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+7 867 / сут.
Умерли
20 324+99 / сут.
Выздоровели
943 тыс.+3 068 / сут.
- В России за сутки зарегистрировали 7867 новых случаев коронавируса
- Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье, из-за которого пострадали 13 человек
- Президент Нагорного Карабаха ввел военное положение в республике
- Врач предостерег от стресса при пандемии
- Стало известно о новых участниках фильма Тимура Бекмамбетова для Universal
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru