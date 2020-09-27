В России за сутки зарегистрировали 7867 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7867 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2077 (26,4%) без клинических проявлений», — сказано в сообщении.

В стране за 24 часа умерли 99 человек от последствий коронавирусной инфекции. За все время эпидемии погибли 20 324 пациента.

Вылечились от COVID-19 за минувшие сутки 3068 граждан. Всего выздоровели от коронавируса 943 218 человек.



