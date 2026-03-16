Леонид Бичевин рассказал о съемках у Алексея Балабанова
Звезда фильма «К себе нежно» актёр Леонид Бичевин рассказал «Газете.Ru», что ему неловко пересматривать картины Алексея Балабанова «Груз 200» и «Морфий».
Артист, сыгравший в обоих проектах режиссёра, пояснил, что тогда ему не хватило опыта. При этом Бичевин не исключил, что в тот момент, возможно, как раз и требовалась «такая зелёность, неотёсанность, наивность».
«Скорее всего, всё там находится на своём месте, хотя всё равно при просмотре не покидает неловкое чувство... когда... чуть-чуть неудобно», — отметил актёр.
Бичевин добавил, что «сейчас по-другому бы подошёл бы к этим ролям».
Ранее в культовом фильме Балабанова «Брат» обнаружили несколько киноляпов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Дразнить Египет никто не будет»: Куда весной-летом поедут туристы из России
- Собянин сообщил об отражении атаки еще одного дрона на Москву
- СМИ: Депутата Свинцова могут исключить из ЛДПР из-за заявлений о Telegram
- «Бутырка» планирует судиться с 25 заключенными
- Блогера Лерчек отпустили из-под домашнего ареста
- Россиянам объяснили, как сэкономить на коммуналке при отъезде
- «Ударит по дизелю»: В России оценили перспективы роста цен на топливо
- Определились все участники плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
- Умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрей Голиков