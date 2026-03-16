Определились все участники плей-офф КХЛ сезона-2025/2026

Кроме того, от Восточной конференции в плей-офф вышли магнитогорский «Металлург», «Авангард» (Омск), «Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск) и нижнекамский «Нефтехимик».

От Западной конференции за главный трофей будут биться действующий обладатель Кубка ярославский «Локомотив», «Динамо» (Минск), «Северсталь» (Череповец), петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», ЦСКА, «Динамо» (Москва) и «Спартак» (Москва).

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта.

Ранее защитника ярославского «Локомотива» Никиту Черепанова дисквалифицировали на три матча за применение силы в отношении судьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

