Определились все участники плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Определились все участники плей-офф КХЛ сезона-2025/2026. Последней в список команд, которые будут бороться за Кубок Гагарина, попала новосибирская «Сибирь», обыгравшая ЦСКА в матче регулярки со счётом 3:2.
Кроме того, от Восточной конференции в плей-офф вышли магнитогорский «Металлург», «Авангард» (Омск), «Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск) и нижнекамский «Нефтехимик».
От Западной конференции за главный трофей будут биться действующий обладатель Кубка ярославский «Локомотив», «Динамо» (Минск), «Северсталь» (Череповец), петербургский СКА, нижегородское «Торпедо», ЦСКА, «Динамо» (Москва) и «Спартак» (Москва).
Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта.
Ранее защитника ярославского «Локомотива» Никиту Черепанова дисквалифицировали на три матча за применение силы в отношении судьи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
