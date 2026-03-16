Россиянам объяснили, как сэкономить на коммуналке при отъезде
В случае длительного отсутствия в квартире, например в летний период, граждане могут уменьшить оплату за коммунальные услуги. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Он пояснил, что речь идёт о перерасчёте за водоснабжение, электричество и вывоз мусора. Однако он станет возможным, если человек выезжал минимум на пять дней, при этом у него нет счётчиков, а также возможности их установить.
«Если счётчики есть, вы просто платите по их фактическим показателям — в идеале они должны быть нулевыми или минимальными», — отметил депутат.
Чаплин добавил, что плата за отопление, капремонт и содержание жилья, а также за общедомовые нужды, перерасчёту не подлежит.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что вывешивание в подъездах списков должников по оплате жилищно-коммунальных услуг без согласия этих лиц является нарушением закона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
