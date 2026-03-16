«Ударит по дизелю»: В России оценили перспективы роста цен на топливо
Рост цен на топливо ударит по карману конечного потребителя, однако благотворно повлияет на российскую экономику, сказала НСН Анастасия Бунина.
В ближайшее время однозначно стоит ждать роста цен на топливо для конечных потребителей, сильнее всего подорожает дизель. Вместе с тем российской экономике выгоден рост стоимости топлива на мировом рынке, поскольку появляется возможность пополнить бюджет валютной выручкой. Об этом НСН заявила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Биржевая стоимость топлива в России с начала марта выросла на 10–14%, сообщило издание «Известия». По мнению отраслевых экспертов, на внутренний рынок влияет увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты. Кроме того, важен и сезонный фактор — в России начинается подготовка к посевным работам. Бунина отметила, что государство использует этот механизм, чтобы избежать слишком сильного подорожания топлива для конечного потребителя.
«Это один из регуляторов для того, чтобы не было колоссального роста для конечного потребителя внутри России. Это один из механизмов, который применяет государство для сдерживания ценообразования. Что касается конечного потребителя, однозначно будет рост цен на дизельное топливо, на бензин. Насколько он будет сильным, покажет в большей степени геополитическая ситуация. Думаю, что сильнее всего подорожает дизельное топливо. Оптовая цена не каждому доступна. Оптовая цена — это больше индикатор того, что гипотетически будет с ценами для конечного потребителя. Во всем этом надо разбираться, чтобы провести четкий и детальный анализ. Скорее всего, в этом году государству придется вновь подключать механизмы по запрету на экспорт либо создавать какие-то дополнительные условия для нефтеперерабатывающих предприятий», — сказала Бунина.
Собеседница НСН добавила, что для российской экономики выгодно повышение мировых цен на топливо.
«Цена подросла с момента начала ближневосточного конфликта и перекрытия морских путей, по которым поставлялось топливо. С точки зрения российского производителя, этого быть не должно. Повышение мировых цен на нефть потянуло рост цен для внутрироссийского рынка. Но это одна сторона медали. С другой стороны, для России сегодня выгодно повышение мировых цен, перекрытие проливов, по которым на мировой рынок расходится сырье. Соответственно, для нашей страны это возможность пополнения бюджета валютной выручкой. Это плюс для бюджета, но минус для конечного потребителя», — подытожил он.
Ранее правительство России обнародовало изменения в регулировании экспорта нефтепродуктов. Согласно новому постановлению, производители бензина получили право на его вывоз за рубеж, тогда как для прочих участников рынка запрет на экспорт топлива остаётся в силе. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
