Умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрей Голиков
16 марта 202617:48
Один из старейших актёров МХАТ имени Горького Андрей Голиков умер 16 марта в возрасте 80 лет. Об этом сообщает RT.
В театре рассказали, что Голиков, который был принят в труппу в 1976 году, «сочетал работу актёра, режиссёра и педагога».
«Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Борисовича», - говорится в сообщении.
Ранее в возрасте 74 лет умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
