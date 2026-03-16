Умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрей Голиков

Один из старейших актёров МХАТ имени Горького Андрей Голиков умер 16 марта в возрасте 80 лет. Об этом сообщает RT.

В театре рассказали, что Голиков, который был принят в труппу в 1976 году, «сочетал работу актёра, режиссёра и педагога».

«Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Борисовича», - говорится в сообщении.

Ранее в возрасте 74 лет умерла заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
