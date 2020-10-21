В России за сутки выявлено 15700 новых заразившихся коронавирусом
В России за последние сутки зафиксировали 15 700 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таковы данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.
Скончались 317 пациентов, у которых ранее было диагностировано новое заболевание, сообщает RT. Выписаны 10952 человека, излечившиеся от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне заявила о рекордном недельном приросте по числу зараженных COVID-19. За прошедшие 7 дней зафиксировано более 2,4 млн новых случаев.
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Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru