Пик в декабре: Ученые дали неприятный прогноз по COVID-19
Сотрудники Центра мониторинга биологических рисков создали математическую модель для определения даты выхода на плато по коронавирусу и подсчета числа заболевших. Они выяснили, что общее число заболевших вырастет втрое, а жертвами инфекции станут 50 тысяч человек. Об этом пишет Ura.ru.
Эксперты рассчитали суточный пик числа заболевших, который значительно превысит текущий рекорд в 16319 человек, установленный 20 октября. Он составит около 24 тысяч человек и будет достигнут 16 декабря 2020 года. Затем показатель новых случаев будет снижаться.
Количество диагностированных с COVID-19 вырастет в три раза, учитывая, что по последним данным зарегистрировано 1,43 миллиона случаев. К декабрю 2021 году, на в Центре прогнозируеют окончание эпидемии, коронавирусом заболеет 6 миллионов человек. При этом общее количество летальных исходов составит 52 тысячи.
Ранее пик заболеваемости коронавирусом спрогнозировали в «Сбере». По оценкам экспертов, пик должен наступить в середине ноября с приростом более 21 тыс. человек в сутки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru