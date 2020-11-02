В России за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса

В России за сутки выявили 18 257 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Умерли 238 пациентов с ковидом. Выписаны из больниц 10360 человек.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556),

В Томске объяснили скопление ковид-пациентов в больнице

Между тем, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT оценила предложение возмещать россиянам плату за тесты на COVID-19, которые сделаны в частных клиниках.



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