В России за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса
В России за сутки выявили 18 257 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Умерли 238 пациентов с ковидом. Выписаны из больниц 10360 человек.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (4796), Санкт-Петербурге (923) и Подмосковье (556),
Между тем, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT оценила предложение возмещать россиянам плату за тесты на COVID-19, которые сделаны в частных клиниках.
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Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru