В Томске объяснили скопление ковид-пациентов в больнице

Глава департамента Сергей Дмитриев пояснил, что пациенты скопились в коридорах из-за госпитализации в сутки до 90-95 человек. При этом всем поступившим врачи оказывают всю необходимую помощь.

В департаменте также сообщили, что коечный фонд приемного отделения МСЧ-2 расширен с 80 до 150 коек. Кроме того, с понедельника изменена прежняя маршрутизация пациентов «по скорой помощи».

По словам Дмитриева, на сегодняшний день в Томской области развернуто 2056 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Между тем, Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложили возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, которые сделаны в частных клиниках, передает RT.

