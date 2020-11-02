В Томске объяснили скопление ковид-пациентов в больнице

Большое скопление больных в респираторном госпитале на базе медико-санитарной части №2 в Томске вызвано резким ростом количества пациентов. Об этом сообщили РИА Новости в областном департаменте здравоохранения.

В выходные в соцсетях и СМИ появился видеоролик, на котором пациенты с коронавирусом, находящиеся на лечении в МСЧ-2, лежат на койках в коридорах.

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Глава департамента Сергей Дмитриев пояснил, что пациенты скопились в коридорах из-за госпитализации в сутки до 90-95 человек. При этом всем поступившим врачи оказывают всю необходимую помощь.

В департаменте также сообщили, что коечный фонд приемного отделения МСЧ-2 расширен с 80 до 150 коек. Кроме того, с понедельника изменена прежняя маршрутизация пациентов «по скорой помощи».

По словам Дмитриева, на сегодняшний день в Томской области развернуто 2056 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Между тем, Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) предложили возмещать россиянам из бюджета плату за тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, которые сделаны в частных клиниках, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТомск
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