В России за сутки госпитализировали более 7 тысяч человек с COVID-19

За минувшие сутки в России выявлены 36 678 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб.

Госпитализированы 7 273 человек. Умерли 558 пациентов с COVID-19. Выздоровели и выписаны за сутки 118 372 человек.

В Москве отменили масочный режим

С 15 марта в Москве отменен масочный режим. Об этом накануне объявил мэр Москвы Сергей Собянин, он пояснил, что решение принято в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал решение московских властей отменить масочный режим, напомнив про «испанку» и Первую мировую войну.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Коронавирус
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